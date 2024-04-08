Три человека погибли в ДТП на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщает о смертельном ДТП, которое произошло 7 апреля 2024 года на 115 км трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на припаркованный у обочины автомобиль «Лада Гранта», после чего столкнулся с дорожным знаком. В результате ДТП водитель и пассажир «Хендай», а также водитель «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.
Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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