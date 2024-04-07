В Советском районе Казани отключат водоснабжение в 3 тысячах жилых домов
В некоторых домах Советского района Казани будет временно отключено водоснабжение. Это связано с подключением переложенного аварийного участка водопровода к централизованным городским сетям.
Воды не будет с 9.00 16 апреля до 11.00 17 апреля.
Под отключение попали:
- Вольская 1-я,д. — 1, 1А, 1А корп.1; 2, 2А, 2А корп.1; 10, 26/2, 32, 32 корп.1;
- Круговая,д. — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- Поперечно-Ноксинская,д. — 3, 3А, 3 корп.1,2,3,4,5,6,7,8; 3а Лит А,Б; 4 корп.1; 4А, 5 корп.8; 9, 9А корп.1; 11Б, 46, 46 корп.1; 48;
- Рудная,д. — 18А;
- Торфяная,д. — 53А, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8;
- Агрызская,д. — 61, 78, 80, 82;
- Высокогорская,д. — 1/47А, 3, 5, 9, 9а;
- Джалиловцев, д. — 52, 54/1, 54/2;
- Журналистов,д. — 62, 62 корп.1,6,8,9,9а,10а,11,13,15,17,18; 62 литА; 62Д, 103, 103 корп.1,2,5,6,7,8,9; 105, 105 корп.1,2,3,4,5,6; 107, 107А;
- Компрессорщиков,д. — 61;
- Сибирский тракт,д. — 47/1, 47/2, 47/3, 47 корп.Г21; 47А, 47А корп.1; 47Г, 47Е, 48, 48 корп.1; 49, 49 корп.1; 49А, 50А, 51, 51А, 52, 53, 53/1, 53Б, 53Г, 53Г корп.1, Сибирский тракт,д. — 55А, 59, 59Б, 59В, 61, 61 корп.1,2; 75, 78, 2-ой переезд корп.1, 3; 2-ой переезд Г26;
- Сибирский тракт,д. — 43, 43 корп.2,3,4,5,6; 43А, 43Д, 44, 44А, 44Б, 44Б/1, 45А, 46, 47, 47 корп.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
- Таежная,д. — 1, 1 А, 21Б;
- Ягодная, д. — 6Д, 43, 43А, 45, 45А, 47А/1.
Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7(843)231-62-60, сообщил МУП «Водоканал».
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