В результате взрыва газа в Нурлате пострадали 2 человека

При пожаре в жилом доме в Нурлате, по состоянию 22.00 мск, пострадали два человека. Они госпитализированы с травмами легкой тяжести. Об этом «Реальному времени» рассказали в Минздраве Татарстана.

Напомним в Нурлате произошел взрыв в жилом доме по адресу: ул. Заводская, 9. Пожар охватил двухэтажный дом, разрушено два подъезда. По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одной из квартир. На месте происшествия работают пожарные.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».