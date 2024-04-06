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У 18 жителей подтопленного Орска выявлен Норовирус

16:35, 06.04.2024

У 18 жителей подтопленного Орска выявлен Норовирус. 8 человек госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Об этом сообщает Интерфакс.

Также сообщается, что приостановилось разрушение дамбы в Орске.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Оренбургской области в связи с паводком. Подобной ситуации в регионе не наблюдалось более 100 лет.

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Разиль Самигуллин
Происшествия

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