У 18 жителей подтопленного Орска выявлен Норовирус
У 18 жителей подтопленного Орска выявлен Норовирус. 8 человек госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Об этом сообщает Интерфакс.
Также сообщается, что приостановилось разрушение дамбы в Орске.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко провела оперативное совещание по ситуации, сложившейся в Оренбургской области в связи с паводком. Подобной ситуации в регионе не наблюдалось более 100 лет.
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