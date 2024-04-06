Путин подписал закон о сохранении рабочего места за супругами погибших участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий сохранение рабочего места для супруги погибшего участника специальной военной операции в течение одного года с момента его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон призван поддержать семьи военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Также президент подписал закон, согласно которому гражданам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности детей, запрещается посещение образовательных организаций, детских игровых и спортивных площадок.

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Разиль Самигуллин