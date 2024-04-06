В Орске эвакуировали около 2 тысяч человек из зоны подтопления

Власти сообщают об эвакуации около 2 тыс. человек из зоны подтопления в Орске. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, в том числе 85 детей. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время местные власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий паводка и помощи пострадавшим. Ситуация находится под контролем.

Также Ростехнадзор сообщает о создании специальной комиссии, которая займется техническим расследованием причин аварии, произошедшей на дамбе в городе Орск.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин