Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии на дамбе в Орске

Ростехнадзор сообщает о создании специальной комиссии, которая займется техническим расследованием причин аварии, произошедшей на дамбе в городе Орск. Об этом сообщает ТАСС.

В 2020 году Ростехнадзор проводил проверку дамбы в Орске и выявил 38 замечаний, которые должны были быть устранены в период с 2020 по 2022 год. Однако из-за действующего моратория на внеплановые проверки, Ростехнадзор не мог проверить выполнение предписаний.

Тем не менее в марте текущего года Ростехнадзор получил от властей Орска информацию о том, что в паводковый период проводятся визуальные наблюдения за дамбой и контроль подтоплений.

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Разиль Самигуллин