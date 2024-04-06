Владимир Путин заявил о продлении программы капремонта школ до 2030 года

Ход программы капремонта школ, а также запуск программ капремонта детсадов и учреждений профобразования обсудили на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения. Об этом сообщает издание Известия Мордовии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал о планах реализации программы на текущий год. За счет федеральных средств запланировано отремонтировать 1 053 школы, 530 из них — в рамках двухлетнего цикла. Из 935 объектов контракты уже заключены, и на многих работы уже начались.

Однако в ряде регионов есть риски по срыву графиков работ. Особенно тревожная ситуация сложилась в Томской, Саратовской, Липецкой, областях и Еврейской автономной области.

По данным Минпросвещения, в 54 регионах есть риски и по строительству новых школ. «В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест», — подчеркнул Андрей Турчак.

Особое внимание на совещании уделили разработке программ капитального ремонта детских садов, колледжей и техникумов. По решению президента они стартуют в 2025 году.

Сергей Кравцов, министр просвещения, сообщил, что при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Регионам, нарушающим сроки сдачи объектов, нужно иметь это в виду. Что касается колледжей, то в первую очередь в программу войдут те, которые реализуют программу «Профессионалитет».

Расширение программы капремонта школ на другие учреждения образования за счет федеральных средств позволит сэкономить региональные бюджеты. По словам Сергея Кравцова, это порядка 31 миллиарда рублей. Секретарь Генсовета рекомендовал сохранить их в системе образования субъектов.



Также на совещании обсудили обеспечение безопасности школ. В перспективе будет введен принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией для обеспечения охраны каждого объекта образования и помогать в организации работы частной охраны. Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.

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Разиль Самигуллин