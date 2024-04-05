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ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на Авдеевском направлении

15:27, 05.04.2024

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Кроме того, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и отражено 39 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское Донецкой Народной Республики, заявило Министерство обороны РФ.

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Олег Исаков
Общество

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