ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на Авдеевском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Кроме того, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и отражено 39 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское Донецкой Народной Республики, заявило Министерство обороны РФ.
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