Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Северных Марианских островов

Недалеко от берегов Северных Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 434 км к северо-западу от острова Сайпан, где проживает более 48 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 215 км.

Объявлена угроза цунами. Сообщений о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

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