Капремонт спортивных объектов к играм БРИКС в Казани выполнен на четверть

В Казани продолжается капитальный ремонт Центрального стадиона и футбольно-легкоатлетического манежа, где летом должны пройти соревнования по легкой атлетике в рамках Игр БРИКС, сообщает мэрия города.

Работы по усилению конструктивных элементов, обновлению сидений на трибунах, покрытию беговых дорожек, инженерных сетей, оборудования и инвентаря начались в декабре прошлого года и выполнены на 25%. Капитальный ремонт планируется завершить к концу мая. Последний капитальный ремонт на Центральном стадионе был проведен почти 20 лет назад, и объект нуждался в ремонте. Стоимость текущей реконструкции превысит 1 млрд рублей.

Строительные работы на стадионе и в манеже проводятся в сжатые сроки. «Были вопросы по поставке импортного оборудования, которые мы уже решили. Самое лучшее качество беговых дорожек, освещения, строительных материалов. Одним словом, на предстоящие 10 лет международный стандарт для проведения соревнований высокого уровня на Центральном стадионе будет обеспечен», — отметил Ильсур Метшин.

Уже завершена замена легкоатлетического покрытия на стадионе на 35%. Новые беговые дорожки будут из экологически чистой, износоустойчивой резины. Прочный материал подходит для частого использования, а также создает эффект амортизации, что снижает мышечную усталость и риск получения микротравм у спортсменов.

Отремонтированный объект будет рассчитан на почти 15 тысяч зрителей. Уже завершен демонтаж навеса западной трибуны и зрительских сидений с крепежами по всем трибунам.

Напомним, Центральный стадион был построен в 1960 году. На нем прошли самые знаковые события в спортивной истории Казани: выступали гранды мирового футбола, побеждал «Рубин», проводились легкоатлетические кубки и чемпионаты России, европейские состязания.

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Артем Гафаров