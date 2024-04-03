В Казани разработают проект благоустройства Фуксовского сада

В Казани разработали концепцию благоустройства исторического Фуксовского сада. Его планируют обновить к середине лета. Проект направлен на дополнительное озеленение, восстановление утраченных исторических элементов сада по архивным материалам и рассказ о Карле Федоровиче Фуксе — выдающемся ученом, посвятившем значительную часть жизни Казани и горожанам.

С территории сквера открывается великолепная панорама на правый берег Казанки. В будущем сквер вместе с детским парком создаст связку, единый зеленый каркас от набережной до экстрим-парка «УРАМ». На данный момент сквер ограничен по периметру улицами Малой Красной, Адамюка, Жуковского и Подлужной и находится в непосредственной близости от Национальной библиотеки РТ и мемориального музея-квартиры композитора Назиба Жиганова.

Историческая структура сада площадью 10,7 тыс. кв. м и направления пешеходных маршрутов частично сохранились по сей день. Согласно разработанной концепции благоустройства, центральной площади планируют вернуть первоначальную форму окружности. Основными функциональными зонами сада станут площадь с памятником Фуксу, зеленые поляны, зона со столиками и стульями и исторические стенды, рассказывающие об истории места и его герое.

Все существующие зеленые насаждения будут сохранены. В саду дополнительно высадят ель, рябину, сирень, чубушник, рябинник, бересклет, кизильник и цветники из лекарственно-ароматных трав и цветов. Также восстановят входные зоны, лестницу на склоне сада заменят на более широкую и дополнят пандусом. Будет пересмотрена конфигурация элементов освещения. Планируется воссоздать опоры освещения, представляющие собой высокохудожественное чугунное литье, а беседку и входную группу с названием сада — романтично подсветить.

Напомним, в казанском парке Тысячелетия началась масштабная реконструкция. В данный момент рабочие проводят демонтаж старых ограждений и заборов по всему периметру и территории парка. На месте старых металлических конструкций появится живая зеленая изгородь. Однако в целости оставят колонны с зилантами.

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Разиль Самигуллин