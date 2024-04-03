В День дураков с казанских предпринимателей взыскали 262 тысячи за Чебурашку

Фото: Максим Платонов

В День дураков, 1 апреля, Арбитражный суд Татарстана удовлетворил сразу четыре иска к казанским индивидуальным предпринимателям за нарушение авторских прав на изображения и 3D-модели с Чебурашкой. В общей сложности суд взыскал 261,9 тысячи рублей.

В первом случае с иском к ИП Терентьевой обратились АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Организации требовали взыскать с предпринимателя 25 тысяч рублей за нарушение при использовании товарного знака с изображением персонажа мультфильма, столько же — за использование рисунка «Чебурашка» и 5,3 тысячи за прочие расходы. Арбитражный суд Татарстана иск удовлетворил.

Взыскать с предпринимателя требовали 25 тысяч рублей за нарушение при использовании товарного знака с изображением персонажа мультфильма. скриншот с сайта fips.ru

Также нижегородское ООО «ВБД Групп» намеревалось взыскать с ИП Шариповой (Казань) 100 тысяч рублей за использование 3D-модели «Чебурашка». Татарстанский арбитраж иск удовлетворил частично и взыскал с предпринимателя треть от изначально требуемой суммы, а также 2,3 тысячи рублей прочих расходов.

Уже московское «ВБД Груп» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к казанскому ИП Давлетгараевой — также за 3D-модель Чебурашки. С предпринимателя намеревались взыскать 166,7 тысячи рублей за нарушение авторских прав, а также 8,7 тысячи прочих расходов. В итоге арбитраж снизил взимаемую сумму за нарушение прав вдове, а прочие расходы — до 2,2 тысячи.

Эта же московская организация собиралась взыскать аналогичную сумму с другого казанского предпринимателя — ИП Саймахмадова. Татарстанский арбитраж также снизил взимаемую сумму за нарушение авторских прав до 83,3 тысячи рублей, дополнительно взыскал с ИП 2,5 тысячи прочих расходов.

Другой похожий иск связан уже не с Чебурашкой, а с рисунком «Аленький цветочек». «Павловопосадская платочная мануфактура» требовала взыскать с казанского ИП Каримовой 50 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 8,7 тысячи прочих расходов. Здесь Арбитражный суд Татарстана снизил требования за нарушение прав уже в пять раз: с предпринимателя взыскали 10 тысяч рублей за использование изображения и 800 рублей прочих расходов.

Также Арбитражный суд Татарстана взыскал с АО «Татмедиа» 15 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании изображения «Сотрудник почты России». Права на него принадлежат московскому ИП Лаврентьеву.

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Артем Гафаров