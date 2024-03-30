Министр просвещения России рассказал о развитии системы образования в стране

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по просвещению. Он рассказал участникам мероприятия о развитии системы образования и возвращении воспитательной работы в школы.

Сергей Кравцов отметил, что в России сформирована суверенная система образования. По его мнению, одно из главных принятых решений — возвращение воспитательной работы. Учебная неделя начинается с внеурочного занятия «Разговоры о важном», введена должность советника директора по воспитанию в колледжах и школах. Кроме того, для ребят проводятся профориентационные мероприятия, проходит церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. В этом году будут введены учебные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Воспитательная работа проводится с учениками младших классов. Так, в стране реализуется программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».

Сергей Кравцов также подчеркнул важность введения единых образовательных программ, которые устанавливают единый базовый уровень образования для каждого школьника вне зависимости от региона проживания.

Председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова поблагодарила Минпросвещения России за сотрудничество. Она отметила, что главной темой заседания стала встреча с Министром просвещения Российской Федерации в преддверии ежегодного отчета Правительства России о результатах его деятельности.

Глава Минпросвещения также затронул тему нового курса обществознания в школах, который будет преподаваться с 9-го класса. Курс подразумевает правовое воспитание учеников. В 10-м классе на обществознание планируется отводить два часа в неделю, в 11-м — полтора часа.

В российское образовательное пространство интегрированы учебные заведения Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Со школьниками также ведется воспитательная и профориентационная работа. В каждом из этих регионов работает педагогический университет, колледжи активно принимают участие в проекте «Профессионалитет».

Участники мероприятия также обсудили значимость повышения престижа профессии учителя. Педагогическое образование сегодня на втором месте по популярности в России. Конкурс составляет от 10 до 18 человек на место.

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Разиль Самигуллин