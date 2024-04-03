В Казани ожидается малооблачная погода и до 12 градусов тепла

Фото: Реальное время

В Казани в среду, 3 апреля, ожидается малооблачная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем — от +5 до +12 градусов. Ветер юго-восточный 4—12 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +5 до +13 градусов.

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