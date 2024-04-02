В Татарстане произошла атака беспилотников на объекты особой экономической зоны «Алабуга»

Сегодня утром в Татарстане произошла атака беспилотных летательных аппаратов на объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Коллеги программы «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ» пообщались с местными жителями и очевидцами.

Житель Елабуги Владимир Бессмертных, служивший в ПВО, видел беспилотник и рассказал о том, как можно защититься от подобных атак. Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев прокомментировал произошедшее и заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Однако он подчеркнул, что это не должно пугать жителей и работников ОЭЗ.

В Нижнекамске система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватила беспилотник, который, по некоторым данным, направлялся к нефтеперерабатывающему заводу. Глава района Рамиль Муллин призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

По последним данным Минздрава, в Елабуге и Нижнекамске погибших нет. В результате взрыва пострадали 13 человек, все они студенты. Все пострадавшие доставлены в Елабужскую ЦРБ, пятеро после обследования отпущены домой. Остальные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Следственный комитет России будет расследовать атаку на города Татарстана и обстрелы Белгорода и Донецка. Ведомство обещает установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.

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Разиль Самигуллин