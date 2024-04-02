В Казани ограничат движение на улицах Айдинова, Островского и Салимжанова

В исполкоме Казани подписали распоряжение о временном ограничении движения на трех улицах в центре города. Ограничения будут действовать до 13 мая.

Для движения транспорта перекрыты:

участок улицы Островского от здания №38 до улицы Айдинова;

улица Айдинова, от улицы Салимжанова до улицы Островского;

участок улицы Салимжанова от улицы Айдинова до здания №1 по улице Салимжанова.

Ограничения вступили в силу из-за проведения ремонтных работ в парке Тысячелетия. Ранее в «Реальном времени» сообщили о замене ограждений и высадке более 20 тысяч кустов в парке Тысячелетия.

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Анастасия Фартыгина