В Казани ограничат движение на улицах Айдинова, Островского и Салимжанова
В исполкоме Казани подписали распоряжение о временном ограничении движения на трех улицах в центре города. Ограничения будут действовать до 13 мая.
Для движения транспорта перекрыты:
- участок улицы Островского от здания №38 до улицы Айдинова;
- улица Айдинова, от улицы Салимжанова до улицы Островского;
- участок улицы Салимжанова от улицы Айдинова до здания №1 по улице Салимжанова.
Ограничения вступили в силу из-за проведения ремонтных работ в парке Тысячелетия. Ранее в «Реальном времени» сообщили о замене ограждений и высадке более 20 тысяч кустов в парке Тысячелетия.
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