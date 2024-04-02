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Банк России опубликовал курс валют на 3 апреля

16:43, 02.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 3 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань подорожал на 0,03 копейки, доллар также повысился в цене на 0,02 копейки, а евро, напротив, подешевел на 0,15. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,72 рубля;
  • доллар — 92,53 рубля;
  • евро — 99,41 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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