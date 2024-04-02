Банк России опубликовал курс валют на 3 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 3 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, юань подорожал на 0,03 копейки, доллар также повысился в цене на 0,02 копейки, а евро, напротив, подешевел на 0,15. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,72 рубля;
- доллар — 92,53 рубля;
- евро — 99,41 рубля.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».