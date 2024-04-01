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Банк России опубликовал курс валют на 2 апреля

16:57, 01.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, юань подорожал на 0,02 копейки, доллар подешевел на 0,07 копейки, а евро, напротив, подорожал на 0,04. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,69 рубля (+0,02),
  • доллар 92,29 рубля (-0,07),
  • евро 99,57 рубля (+0,04).

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Разиль Самигуллин
Экономика

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