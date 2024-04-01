Пожар в Сергиево-Посадском округе локализован
Пожар в Сергиево-Посадском округе локализован. На момент прекращения горения площадь происшествия составила 150 кв. м. Возгорание произошло на территории завода «Элетроизолит».
Горел цех по производству трансформаторов. Огнеборцы МЧС России эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном.
Ранее в Екатеринбурге на территории завода «Уралмаш» также произошел пожар.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Происшествия