В Екатеринбурге произошел пожар на заводе «Уралмаш»

В Екатеринбурге на территории завода «Уралмаш» произошел пожар. По предварительной информации, загорелся склад с лакокрасочными материалами. Площадь пожара составляет до 4 000 квадратных метров. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Пожарные усиливают группировку. На месте работают 17 единиц спецтехники и более 50 спасателей. Внутри горящего здания находятся лакокрасочные материалы в большом объеме, есть угроза дальнейшего распространения огня и взрыва. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Разиль Самигуллин