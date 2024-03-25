В Татарстане за ярмарочные недели было реализовано продукции на общую сумму 141,5 млн рублей

В Казани и других городах Татарстана прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. За две недели было продано продукции на общую сумму 141,5 млн рублей.

С 16 марта в республике начали работу сельскохозяйственные ярмарки на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, трех площадках Нижнекамска, а также в муниципальных районах.

За первые две недели работы ярмарок было реализовано:

210,8 т овощей, в том числе 115,4 т картофеля;

36,5 т разливного молока;

89,6 т сахара;

460 тыс. шт. куриных яиц;

181 т мяса, в том числе 92,9 т говядины.

Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 1 548 единиц транспорта. Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане будут проходить до 28 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин