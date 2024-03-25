В Татарстане за ярмарочные недели было реализовано продукции на общую сумму 141,5 млн рублей
В Казани и других городах Татарстана прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. За две недели было продано продукции на общую сумму 141,5 млн рублей.
С 16 марта в республике начали работу сельскохозяйственные ярмарки на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, трех площадках Нижнекамска, а также в муниципальных районах.
За первые две недели работы ярмарок было реализовано:
- 210,8 т овощей, в том числе 115,4 т картофеля;
- 36,5 т разливного молока;
- 89,6 т сахара;
- 460 тыс. шт. куриных яиц;
- 181 т мяса, в том числе 92,9 т говядины.
Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 1 548 единиц транспорта. Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане будут проходить до 28 апреля 2024 года.
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