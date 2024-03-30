На трассе Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП

На трассе Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу в месте, где выезд был запрещен. Там он столкнулся с задним колесом автоцистерны, после чего его отбросило на встречный BMW.

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Двое его пассажиров госпитализированы в Бугульминскую больницу. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Бугульминского городского прокурора Нияз Мисбахов. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются. Напомним, вечером 29 марта 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде вблизи станции Дербышки в Татарстане произошло столкновение электровоза с автомобилем Chevrolet Cruze. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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Самигуллин Разиль