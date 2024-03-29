В Казани 30 марта пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Максим Платонов

30 марта в Казани пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки. На них свою продукцию представят фермеры из 22 муниципальных районов Татарстана и 19 организаций агропромышленного комплекса республики, сообщает мэрия Казани.

На ярмарках можно будет приобрести товары по сниженным ценам. Торговля будет проходить с 6.00 до 13.00 на площадках в разных районах города:

Авиастроительный район — ул. Дементьева, 7, ул. Ленинградская, 27;

Вахитовский район — ул. Татарстан, 53, ул. Чехова, 2;

Кировский район — ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12;

Ново-Савиновский район — ул. Лаврентьева, 10, пр. Х. Ямашева, 71а;

Приволжский район — ул. Р. Зорге, 66, ул. Ю. Фучика, 64;

Советский район — ул. Аграрная, 2, ул. Липатова, 7.

В жилом районе «Салават купере» ярмарка будет проходить на парковке торгового центра в поселке Осиново по адресу: ул. Садовая, 9.

По просьбам жителей Казани на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева торговля ведется по воскресеньям.



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Олег Исаков