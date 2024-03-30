FLAMAX обеспечил водой участников республиканского ифтара

Фото: Динар Фатыхов

29 марта в Казани прошел XII республиканский ифтар. В этом году он получил статус международного и проходил под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На мероприятие были приглашены иностранные послы и консулы. В общей сложности в нем приняли участие 12 тысяч верующих.

Все участники в качестве подарка от оргкомитета получили мусхаф — обновленное издание Корана «Казан басмасы», а также брендированные бутылки воды от компании FLAMAX. FLAMAX предоставляет бутилированную воду для Республиканского ифтара третий год подряд, ежегодно обновляя оформление.

«Специальная партия в количестве 12 000 бутылок была изготовлена по эксклюзивному дизайну, согласованному с управлением ДУМ Республики Татарстан, — рассказывает генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин. — Ифтар в Казани — один из самых крупных вечеров разговения в стране. Для нас большая честь быть частью этого значимого события в жизни каждого мусульманина».



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