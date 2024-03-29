В Казани проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы»

С 23 марта по 1 апреля в Казани проводится оперативно-профилактическая акция «Весенние каникулы». Она направлена на предотвращение всплеска дорожных происшествий с участием детей в период каникул, рассказали в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Казани.

Сотрудники Госавтоинспекции уже с 18 марта посещают образовательные организации города, чтобы напомнить детям об особенностях безопасного поведения на дороге в весенний период. Они рассказывают об опасностях, которые могут подстерегать юных участников дорожного движения, и дают рекомендации по безопасному поведению в различных ситуациях.

— Основная часть «детских» ДТП происходит по неосторожности самих юных участников дорожного движения. Чаще всего дети переходят дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водители же в большинстве случаев не соблюдают безопасный интервал и дистанцию и не предоставляют детям-пешеходам преимущество в движении, — отметили в управлении.

Кроме того, Госавтоинспекция Казани призывает родителей обеспечить безопасность детей на дорогах:

призывайте детей соблюдать правила дорожного движения и не находиться на проезжей части без сопровождения взрослых,

напоминайте детям, что они намного меньше машин, поэтому не могут полностью видеть дорогу, а водители могут их не заметить,

объясняйте необходимость всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по сторонам и следить за светофором,

при движении в темное время суток используйте световозвращающие элементы, которые обеспечивают видимость пешехода на расстоянии 350 метров.

Олег Исаков