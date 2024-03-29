Дебиторская задолженность казанской «Транспортной карты» составляет 168 млн рублей

Дебиторская задолженность казанского АО «Транспортная карта» на 31 декабря 2023 года составляет 167,7 млн рублей, узнало «Реальное время» из бухгалтерской отчетности компании. По сравнению с концом 2022 года она уменьшилась на 20,6 млн рублей.

Кредиторская задолженность «Транспортной карты» тоже уменьшилась. На 31 декабря минувшего года она составляла 197,7 млн рублей — на 30 млн больше «дебиторки». За год она сократилась на 6,5 млн. По состоянию на конец 2022 года кредиторская задолженность компании составляла 204,2 млн рублей.

Выручка организации за минувший год составила 73 млн рублей, это на 12% больше, чем в 2022-м. Тогда выручка «Транспортной карты» составила 65,2 миллиона. Чистая прибыль при этом уменьшилась с 5,5 млн рублей в 2022 году до 5 млн в 2023-м.

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Артем Гафаров