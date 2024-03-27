Организаторы 12-го Республиканского ифтара просят гостей и участников прибыть в МВЦ «Казань Экспо» заранее

В связи с усиленными мерами безопасности во время проведения 12-го Республиканского ифтара организаторы просят всех посетителей приехать в МВЦ «Казань Экспо» заранее. Это позволит избежать образования очередей у входов и эффективно исполнить все необходимые требования безопасности. Напомним, мероприятие пройдет 29 марта.

Для гостей начало прибытия на Республиканский ифтар организовано с 15.00, когда начинают работу гардеробы и халяль-ярмарка в фойе. Также на площадке предусмотрена возможность совершения икенде (послеполуденного) намаза.

Всех с пониманием просят отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть в МВЦ «Казань Экспо» заранее, с 15.00. Напоминаем, для доставки участников мероприятия назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — аэропорт — Казань.

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Разиль Самигуллин