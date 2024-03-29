На казанском предприятии внедрили российские IT-решения по автоматизации технологических процессов

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

На «Казаньоргсинтезе» внедрили систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) и модульную процедурную автоматизацию (МПА), сообщили на предприятии. Оба решения разработаны российской компанией.



Ожидается, что экономический эффект от внедренных систем составит более 100 миллионов рублей в год. Связано это со снижением потребления энергоресурсов технологической цепочки завода поликарбонатов более чем на 1% и увеличения производительности по ряду нефтехимических продуктов. Это, в свою очередь, снизит влияние на окружающую среду.



Завод поликарбонатов стал первой площадкой в России, где начала функционировать МПА от российского разработчика. Напомним, проект по разработке и внедрению СУУТП и МПА стартовал в мае 2023 года. Для работоспособности систем смонтировали три серверных шкафа, установили девять серверов высокой производительности, уложили более 1 км кабельной продукции.

— Еще никто и никогда в России не внедрял проект подобного масштаба: сочетание двух интеллектуальных систем на таком количестве установок. Амбициозность проекта подчеркивается еще тем, что на реализацию проекта было меньше года. Также стоит отметить, что комплекс разработан на отечественном ПО и является примером успешного импортозамещения, — рассказал Илья Булуев, руководитель проекта внедрения СУУТП и МПА.