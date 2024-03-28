Казань вошла в пятерку городов, где хотят остаться молодые россияне

Казань вошла в пятерку городов России, наиболее привлекательных для молодежи. Согласно опросу, проведенному компанией Level Group, молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет не хотят покидать Казань, а также Екатеринбург, Новосибирск, Самару и Нижний Новгород.

Столица Татарстана пользуется популярностью среди молодежи и занимает достойное место в этом рейтинге наряду с крупнейшими мегаполисами страны. Однако Москва и Санкт-Петербург остаются более привлекательными для переезда: каждый пятый респондент желает переехать в Москву, а каждый шестой — в Санкт-Петербург.

Исследование также показало, что основные причины, по которым молодые люди стремятся переехать, — это отсутствие комфортной городской среды (32% случаев) и возможностей для развития (28%). Кроме того, респонденты отмечали недостаток развлечений и интересных способов проведения свободного времени (24%).

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Артем Гафаров