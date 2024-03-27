Число жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек

Число жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр рассказал о состоянии пациентов, пострадавших в происшествии. Четверо по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние 19 пациентов, среди которых трое детей, оценивается как тяжелое. Состояние еще 34 пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. 23 пациента завершают стационарное лечение и готовятся к выписке.

Ранее «Реальное время» сообщило, что еще 34 пострадавших выписали из больниц Москвы, а специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в выставочном центре «Крокус Экспо». Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.



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