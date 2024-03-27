Выставка «Михаил Козловский. Эпоха» откроется в галерее «Хазинэ»

Фото: предоставлено Леонидом Козловским

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» 29 марта в 16.00 состоится открытие фотовыставки «Михаил Козловский. Эпоха». Мероприятие приурочено к 70-летию Михаила Борисовича Козловского, заслуженного работника культуры Республики Татарстан, члена Союза журналистов РФ и РТ.

На выставке будут представлены более 200 уникальных фотографий Михаила Козловского. Фотолетописец запечатлел эпоху развития страны на своих снимках: от страны Советов до современной России. На выставке можно будет увидеть фотографии известных политиков, бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры и искусства, а также кадры рабочих моментов и визитов президентов России Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева и руководителей Татарстана.



Посетить уникальную фотовыставку можно будет до 12 мая.



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Рената Валеева