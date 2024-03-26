В России расширили список специальностей в рамках пилотного проекта по изменению профессионального образования

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется перечень специальностей и направлений подготовки в рамках пилотного проекта. Теперь к ним относятся математика, компьютерные и информационные науки, физика и астрономия, биологические науки, информационная безопасность, агрономия, государственное и муниципальное управление, религиоведение, реклама и связи с общественностью, лингвистика и история.

Пилотный проект, стартовавший 1 сентября 2023 года, направлен на переход к новым уровням высшего образования: базовому, специализированному и профессиональному (аспирантура). Студенты могут получить базовое высшее образование за 4—6 лет, а магистратуру — за 1—3 года. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

В проекте участвуют шесть вузов: Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет. Эти образовательные организации разрабатывают образовательные стандарты нового типа.

Проект продлится до конца 2025/2026 учебного года. Необходимость реформы профессионального образования была озвучена президентом России в ходе Послания Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Ранее правительство расширило эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов.

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Разиль Самигуллин