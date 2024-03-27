Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс

Депутат Госдумы Ярослав Нилов и его коллеги внесли на рассмотрение законопроект, направленный на усиление социальной защиты работников бюджетной сферы. В случае принятия законопроект обяжет правительство страны устанавливать базовые оклады и ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.

Проект закона был подготовлен с целью преодоления необоснованной дифференциации окладов в учреждениях одной и той же отрасли бюджетной сферы и обеспечения более справедливого уровня заработной платы для работников государственных и муниципальных учреждений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2007 года правительство РФ ни разу не воспользовалось правом устанавливать базовые оклады для работников бюджетной сферы, что привело к значительной дифференциации заработной платы в различных регионах и между руководителями и работниками. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую образовательную платформу для стран — участниц Евразийского экономического союза.

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Разиль Самигуллин