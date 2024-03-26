В России могут уточнить порядок определения срока владения земельным участком

Совет Федерации предложил внести изменения в статью 217-1 Налогового кодекса. Это предложение направлено на уточнение порядка определения минимального предельного срока владения земельными участками, образованными для изъятия под государственные и муниципальные нужды.

Законопроект разработан в соответствии с протоколом заседания Совета Федерации от 25 октября 2023 года № 676/6 и направлен на уточнение условий освобождения от уплаты налога.

Согласно новым изменениям, если у гражданина изъяли часть земельного участка для государственных или муниципальных нужд, то минимальный срок владения новым образованным участком будет включать в себя время владения исходным участком, из которого был образован новый.



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Анастасия Фартыгина