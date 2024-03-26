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26 марта в Казани похолодает до 5 градусов, ожидается дождь

07:15, 26.03.2024
26 марта в Казани похолодает до 5 градусов, ожидается дождь
Фото: Реальное время

Сегодня, 26 марта, во вторник, в Казани температура воздуха днем опустится до +5 градусов. Средняя скорость ветра составит 2—8 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 0 градусов.

К вечеру ожидается небольшой дождь со снегом.

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Общество Татарстан
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