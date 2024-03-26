26 марта в Казани похолодает до 5 градусов, ожидается дождь
Сегодня, 26 марта, во вторник, в Казани температура воздуха днем опустится до +5 градусов. Средняя скорость ветра составит 2—8 метров в секунду.
Ночью температура опустится до 0 градусов.
К вечеру ожидается небольшой дождь со снегом.
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