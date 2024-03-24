В Татарстане в 2023 году реализовали 11 программ в сфере ЖКХ и благоустройства на 23,3 млрд

В 2023 году в Татарстане реализовали 11 региональных и федеральных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина. Общий объем финансирования работ составил 23,3 миллиарда рублей.

По программе капитального ремонта жилья работы провели в порядка 12 тыс. домов. Министр рассказал, что с 2020 года по программе «Наш двор» в республике отремонтировали свыше 4 тыс. объектов.

Также в рамках региональных программ построили порядка 3 тыс. км сетей, 400 водонапорных башен и пробурили около 500 скважин, чтобы обеспечить население качественной питьевой водой.

Премьер-министр региона Алексей Песошин добавил, что в структуре жилищно-коммунального комплекса Татарстана трудоустроено порядка 27,5 тыс. человек.

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