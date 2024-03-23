В Татарстане продолжают снижаться оптовые продажи пива

Фото: Максим Платонов

С 2021 года в Татарстане снижаются объемы оптовой продажи пива. Если в начале периода предприятия в республике продавали 36,7 млн дал продукции, то за 2023 год реализовано только 33,3 млн. Такими данными с «Реальным временем» поделились в Росалкогольрегулировании.

При этом в целом по Приволжскому федеральному округу снижение объема оптовых продаж наметилось только в 2023 году. Тогда в ПФО реализовали 146,8 млн дал пива, а годом ранее — 196,4 млн дал.

Снижение объема оптовых продаж пива в ПФО за минувший год отмечается в большинстве регионов округа. Сильнее всего падение оказалось в Ульяновской области. Если в 2022-м там оптом продали 47,2 млн дал пива, то в 2023-м — 3,4 млн дал.

В целом по России в 2023 году оптом продали 749 млн дал пива, по сравнению с 2022-м этот показатель тоже снизился. Тогда в стране реализовали 800,6 млн дал продукции.

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Артем Гафаров