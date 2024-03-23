Директор группы «Пикник» все еще не может связаться с одним из артистов группы

Юрий Чернышевский, директор группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокусе», сообщает, что с одним участником до сих пор не могут связаться.

Корреспондент «Реального времени» связался с директором группы, он отметил, что связь до сих пор не удалось установить. Имя артиста назвать отказался.

Напомним, по предварительным данным, в результате теракта погибло более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

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Разиль Самигуллин