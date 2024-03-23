Новости общества

10:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Директор группы «Пикник» все еще не может связаться с одним из артистов группы

09:35, 23.03.2024

Юрий Чернышевский, директор группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в «Крокусе», сообщает, что с одним участником до сих пор не могут связаться.

Корреспондент «Реального времени» связался с директором группы, он отметил, что связь до сих пор не удалось установить. Имя артиста назвать отказался.

Напомним, по предварительным данным, в результате теракта погибло более 60 человек, количество жертв может увеличиться.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также