На поддержку образования детей в сфере искусства в Татарстане в 2024 году направят 127 миллионов рублей

В Татарстане продолжается работа по поддержке образования детей в сфере искусства в рамках национального проекта «Культура», созданного по инициативе президента Российской Федерации В.В. Путина. Согласно закону Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», на эти цели в 2024 году выделят 127,8 млн рублей, которые будут потрачены следующим образом:

на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами — 70 473 000 рублей (из которых 42 283 800 рублей поступят из федерального бюджета);

на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств — 57 400 000 рублей (из них 34 440 000 рублей из федерального бюджета).

Ранее на портале госзакупок опубликовали тендер на ремонт 13 школ, детских садов и других объектов в районах Татарстана, на который планируется выделить 179,5 млн рублей.

Разиль Самигуллин