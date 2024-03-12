На ремонт школ и детсадов в районах республики выделили 179,5 млн рублей

На портале госзакупок опубликован тендер на ремонт 13 школ, детских садов и других объектов в районах Татарстана, на который планируется выделить 179,5 млн рублей. Планируется обновить Маломеминскую школу в Кайбицком районе, детский сад «Гуси-лебеди» в Альметьевске, Стародрожжановский детсад №1 и Большеякинский детсад «Ивушка», школу-интернат в Актанышском районе.

Также в список вошли школа «Омет» №86 для детей с ограниченными возможностями, кадетская школа полиции «Калкан», школа №75 для детей с ОВЗ, кадетская №82 им. Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству в Набережных Челнах. Три объекта находятся в Нижнекамске: школа-интернат для детей с особыми потребностями, Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа и детский дом.

Финансирование поступит из бюджета республики, а в капремонты будет включено приобретение оборудования. Ранее сообщалось, что в текущем году в Казани проведут ремонт шести учреждений молодежной политики. В городе появятся новые точки притяжения для молодежи.

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Разиль Самигуллин