В Лаишевском районе Татарстана отремонтируют дорогу Именьково — Меретяки за 1 млн рублей
Определена стоимость работ на проектно-изыскательские работы для реконструкции автодороги Именьково — Меретяки в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (третий этап).
Дорога будет реконструирована на участке 0+000 — 0+600. Работы профинансирует государственный заказчик ГКУ «Главтатдортранс».
Как выяснило «Реальное время», стоимость работ составит 1 миллион рублей. Из них:
- инженерно-геодезические изыскания — 103 096 рублей;
- инженерно-геологические изыскания — 130 298 рублей;
- инженерно-экологические изыскания — 67 273 рубля;
- проектирование автодороги — 473 012 рублей;
- проект переустройства коммуникаций — 105 517 рублей;
- проект планировки и межевания территории, рекультивации земель, освоения леса — 41 762 рубля;
- определение достоверности сметной стоимости — 79 042 рубля.
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