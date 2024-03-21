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В Лаишевском районе Татарстана отремонтируют дорогу Именьково — Меретяки за 1 млн рублей

20:00, 21.03.2024

Определена стоимость работ на проектно-изыскательские работы для реконструкции автодороги Именьково — Меретяки в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (третий этап).

Дорога будет реконструирована на участке 0+000 — 0+600. Работы профинансирует государственный заказчик ГКУ «Главтатдортранс».

Как выяснило «Реальное время», стоимость работ составит 1 миллион рублей. Из них:

  • инженерно-геодезические изыскания — 103 096 рублей;
  • инженерно-геологические изыскания — 130 298 рублей;
  • инженерно-экологические изыскания — 67 273 рубля;
  • проектирование автодороги — 473 012 рублей;
  • проект переустройства коммуникаций — 105 517 рублей;
  • проект планировки и межевания территории, рекультивации земель, освоения леса — 41 762 рубля;
  • определение достоверности сметной стоимости — 79 042 рубля.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоАвто Татарстан
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