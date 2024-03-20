Жителям Татарстана рассказали о научном потенциале республики

Профиль республиканских ученых касается различных сфер, именно поэтому по итогам прошлого года в национальном рейтинге научно-технологического развития Татарстан занял вторую позицию после Москвы. Впервые в истории научное движение региона превысило 14 тысяч специалистов. В настоящее время стоит задача вовлечения талантливой молодежи в сферу исследования и разработок. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Детей к научным свершениям готовят со школьной скамьи, в городах открыты специальные центры, а в университетах — молодежные лаборатории. Пять передовых инженерных школ в Казани готовят будущие кадры в партнерстве с промышленными гигантами.

Также Академия наук Татарстана в настоящее время имеет шесть исследовательских центров. В этом году в состав вошло еще три учреждения. Парламентарии рассказали, что причина такого пристального внимания к науке — это укрепление технологического суверенитета страны.

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Разиль Самигуллин