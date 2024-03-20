«В Медине — Мухаммед, в Туркестане — Ходжа Ахмед»

Фото: Максим Платонов

Экспозицию «Наследие Ясави и древний Туркестан» в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» открыли сегодня, приурочив к 930-летию философа и основоположника тюркской ветви суфизма, а также к 20-летию включения его Мавзолея в Туркестане в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказал «Реальному времени» руководитель Музея исламской культуры Ильнур Низамиев, на выставке представлены 190 экспонатов, связанных не только с жизнью и деятельностью мыслителя и поэта, но и с трехтысячетелетней историей самого Туркестана. Это артефакты, обнаруженные археологами в ходе раскопок: наконечники для стрел и копий, женские украшения, керамика, монеты. И, конечно, фотографии, произведения живописи, реконструкции и макеты, рукописи, коллекция книг священного писания — Корана, подлинные светильники и другие элементы наружного и внутреннего убранства Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, построенного по указу Тамерлана более 6 веков назад.

На выставке представлены 190 экспонатов, среди которых артефакты, обнаруженные археологами в ходе раскопок: наконечники для стрел и копий, женские украшения, керамика, монеты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом не все экспонаты приехали из Туркестана. Несколько рукописей и уникальные печатные издания произведений Ясави и его ученика Сулеймана Бакыргани специально для данной выставки предоставили Научная библиотека Казанского федерального университета и Музея-заповедника «Казанский Кремль».

В частности, Научная библиотека КФУ подготовила для экспозиции книги, напечатанные в типографии Казанского университета в 1848 и 1878 годах. Это сочинения Сулеймана Бакыргани и сборник поэзии самого Ясави. Ценность этих экспонатов заключается в том, что это самые первые печатные издания философа и его ученика. Их тираж, по словам заместителя директора библиотеки Эльмиры Амерхановой, насчитывал порядка тысячи экземпляров. Именно из Казани книги отправились в другие страны, где они переписывались и перепечатывались.

Впервые произведения Ясави были напечатаны в Казанском университете в 1848 году. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом, как неоднократно отметили организаторы и гости, открытие выставки в столице Татарстана неслучайно — произведения Ахмеда Ясави на протяжении столетий были любимыми книгами мусульман Поволжья и Урала.

— Ходжа Ясави — это символическая фигура, объединяющая множество народов на нашем огромном постсоветском пространстве. Дело в том, что Ходжа Ахмед Ясави творил в тот период, когда Волжская Булгария достигла своего наивысшего расцвета. Это было государство торговое, находившееся на пересечении мировых коммерческих магистралей: Великий Волжский путь, Великий пушной путь, которые являлись частью Великого Шелкового пути. В тот период не существовало границ. Город Туркестан — это та же часть огромного тюркского мусульманского мира, в котором жили волжские булгары и другие тюркские народы. Поэтому неслучайно, что поэзия и произведения шейха стали популярны с древнейших времен. Буквально еще в период жизни самого Ходжи Ахмеда Ясави произведения захватили весь тюркский мир, — рассказал директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.





Еще в период жизни самого Ходжи Ахмеда Ясави его произведения захватили весь тюркский мир. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин, в свою очередь, отметил, что именно просветительская и духовная деятельность Ясави поспособствовали быстрому принятию ислама в Поволжье. По его словам, Ясави был так популярен, что в народе ходила пословица «В Медине –Мухаммед, в Туркестане — Ходжа Ахмед».

В настоящее время, по словам генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова, среди верующих Туркестан считается «третьей Меккой» и город называют духовной столицей Казахстана.

«Казахстан приоритетное внимание отдает Татарстану в рамках казахстанско-российских отношений ввиду того, что наши народы издревле были вместе». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Это первая выставка такого международного уровня. Казахстан приоритетное внимание отдает Татарстану в рамках казахстанско-российских отношений ввиду того, что наши народы издревле были вместе. Исторически доказано, что мы были в одной языковой культуре, в одном историческом сегменте... Сегодня мы увидим доказательства Казанского федерального университета — произведения, которые переписывались жителями Татарстана. Это свидетельство того, что Ходжа Ясави был почитаем и очень известен среди мусульман. Связь времен, которая была, мы сегодня хотим ее обновить и продемонстрировать, что связь тюркских народов была издревле, и она продолжается, заявил консул Казахстана в Казани.

Выставка будет работать до 21 апреля. Далее «Наследие Ясави…» отправится в Узбекистан и Турцию.

1 / 55 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Галия Шакирова