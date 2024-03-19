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Банк России вводит ограничения на сделки с ценными бумагами для небанковских компаний

19:24, 19.03.2024

Закон, который приняла сегодня Государственная дума, устанавливает новые правила для внебиржевых сделок с ценными бумагами и производных финансовых инструментов (ПФИ) со сроком исполнения более трех дней. Согласно этому закону, такие сделки с гражданами смогут заключать только дилеры.

Краткосрочные договоры ПФИ (со сроком исполнения менее трех дней), которые несут более высокий риск, останутся в сфере ответственности форекс-дилеров. Размер плеча, доступного клиентам форекс-дилеров, будет зависеть от того, квалифицированный это инвестор или нет.

Изменения вступят в силу через 180 дней после публикации закона. Напомним, с 1 апреля 2024 года в силу вступят новые требования к договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни. Теперь страховые компании не смогут отказывать клиентам в выплате дохода, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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