Банк России вводит ограничения на сделки с ценными бумагами для небанковских компаний

Закон, который приняла сегодня Государственная дума, устанавливает новые правила для внебиржевых сделок с ценными бумагами и производных финансовых инструментов (ПФИ) со сроком исполнения более трех дней. Согласно этому закону, такие сделки с гражданами смогут заключать только дилеры.

Краткосрочные договоры ПФИ (со сроком исполнения менее трех дней), которые несут более высокий риск, останутся в сфере ответственности форекс-дилеров. Размер плеча, доступного клиентам форекс-дилеров, будет зависеть от того, квалифицированный это инвестор или нет.

Изменения вступят в силу через 180 дней после публикации закона. Напомним, с 1 апреля 2024 года в силу вступят новые требования к договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни. Теперь страховые компании не смогут отказывать клиентам в выплате дохода, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин