Сегодня в Казани будет теплая ясная безоблачная погода
Сегодня, 18 марта, в Казани днем ясная безоблачная погода. Воздух прогреется до +2 градусов.
Сегодня на территории Казани осадков не ожидается. Порывы ветра — до 4 м/сек. Давление — 757 мм рт.ст.
Завтра ночью температура воздуха опустится до -4 градусов.
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