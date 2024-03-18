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Сегодня в Казани будет теплая ясная безоблачная погода

07:27, 18.03.2024

Сегодня, 18 марта, в Казани днем ясная безоблачная погода. Воздух прогреется до +2 градусов.

Сегодня на территории Казани осадков не ожидается. Порывы ветра — до 4 м/сек. Давление — 757 мм рт.ст.

Завтра ночью температура воздуха опустится до -4 градусов.

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Общество Удмуртия
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