Фарид Мухаметшин: «Масленица объединяет нас так же, как и другие народные праздники»

Сегодня в Казани на площадке у стадиона «Ак Барс Арена» состоялся республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица — 2024». Председатель Государственного совета, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин посетил мероприятие вместе с супругой и обратился к гостям и участникам праздника.

Осмотрев ряды ярмарки и пообщавшись с самодеятельными артистами и участниками мероприятия, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Масленица, как и другие национальные праздники, в Татарстане отмечается широко, с участием представителей всех народов. Он отметил, что в этом году Масленица совпала с окончанием избирательной кампании и поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения праздника.

Председатель Государственного совета также отметил, что для полноценного развития культур и традиций народов, проживающих в Татарстане, созданы все условия. Кульминацией праздника стали театрализованное представление, большая концертная и развлекательно-игровая программа для детей и взрослых, народные забавы с розыгрышем призов, фольклорные песни и танцы.

В завершение Фарид Мухаметшин напомнил, что Масленица символизирует переход от зимы к весне и предшествует началу Великого поста. Завершением масленичной недели является Прощеное воскресенье, когда близкие просят друг у друга прощения за причиненные неприятности и обиды.

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Нафиса Миннехузина