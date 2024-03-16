В Татарстане свой голос на выборах президента России отдало больше половины жителей

Татарстанцы ответственно подходят к процессу голосования: по данным на 15:00 16 марта, свои голоса на выборах отдали более половины избирателей республики. Завтра, 17 марта, основной день голосования. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что более 80% участников проголосовали на федеральной платформе ДЭГ. За ходом голосования можно следить на сайте. На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 3,8 млн человек.

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Разиль Самигуллин