Каждый третий житель мира страдает от аллергии

Каждый третий житель мира страдает от аллергии об этом изданию «Реальное время» рассказала руководитель Городского аллергоцентра Виктория Делян.

Виктория Делян отметила, что, согласно общемировым эпидемиологическим исследованиям, аллергия на что-либо наблюдается у 25—30% населения. Таким образом, у каждого третьего жителя мира наблюдается аллергический ринит.

Она добавила, что в промышленно развитых городах распространенность аллергического ренита выше, нежели в не развитых. Татарстан можно отнести к группе развитых субъектов. На территории региона находится большое количество заводов, которые загрязняют воздух поллютантами. Данный процесс усугубляет аллергизацию общества.

Ранее сообщалось, что в России разработали инновационную вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Елисютина в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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Разиль Самигуллин