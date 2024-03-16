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Каждый третий житель мира страдает от аллергии

16:10, 16.03.2024

Каждый третий житель мира страдает от аллергии об этом изданию «Реальное время» рассказала руководитель Городского аллергоцентра Виктория Делян.

Виктория Делян отметила, что, согласно общемировым эпидемиологическим исследованиям, аллергия на что-либо наблюдается у 25—30% населения. Таким образом, у каждого третьего жителя мира наблюдается аллергический ринит.

Она добавила, что в промышленно развитых городах распространенность аллергического ренита выше, нежели в не развитых. Татарстан можно отнести к группе развитых субъектов. На территории региона находится большое количество заводов, которые загрязняют воздух поллютантами. Данный процесс усугубляет аллергизацию общества.

Ранее сообщалось, что в России разработали инновационную вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Елисютина в эфире радиостанции «Вести ФМ».

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Разиль Самигуллин
Общество
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