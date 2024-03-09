В России создали вакцину от аллергии на березовую пыльцу

В России разработали инновационную вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Ольга Елисютина в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Разработка препарата проводилась совместно с Венским медицинским университетом. Уникальная вакцина способна бороться не только с аллергией на березовую пыльцу, но и с перекрестной пищевой аллергией. Курс лечения состоит из трех-пяти инъекций.

Клинические исследования инновационного препарата планируется начать уже в этом году.

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Нафиса Миннехузина